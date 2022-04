Me viene dando vueltas en la cabeza las formas que ha tenido el P.P. para destituir de la presidencia al señor Casado, totalmente injusta y barriobajera sin el más mínimo intento de llegar al fondo del problema y constituyéndose en cómplices de un probable escándalo de corrupción.

Ante el ronroneo que había en los círculos políticos y periodísticos madrileños de un posible caso de compra de mascarillas para la Comunidad de Madrid en las que interviene un hermano de la presidenta, el señor Casado con muy buen criterio, desde mi punto de vista, se entrevista con la señora Díaz para que ésta le aclare los detalles de la contratación y si hay algo que pueda ser turbio. Ésta dice que según su hermano todo es legal y que ya le enviará papeles, pasan los meses sin que envíe nada.

Ante su silencio el señor Casado, discretamente intenta averiguar la legalidad de esos contratos y una buena mañana la presidenta madrileña monta un show ante las cámaras, con una cuidadísima puesta en escena, acusando a la dirección de su partido de estar espiando a ella y su familia, vamos como si la estuviesen espiando el KGB, Scotland Yard y la CIA juntos.

Considero lógica la actuación de Pablo Casado de cuidar la imagen del partido ya que vienen de un historial de corrupciones que les ha costado la presidencia del gobierno, me parece muy acertado su proceder, de tener mucha cara la señora Díaz Ayuso, mucho teatro y poca claridad.

A los ciudadanos nos preocupa mucho que los políticos con sus trapicheos roben nuestro dinero, por ello me parece de una gran honradez la actuación del señor Casado, (creo que él y el señor Egea mordieron el anzuelo y se equivocaron en su actuación posterior) y conste que no es un político de mis preferencias, lamento profundamente la actuación del Partido Popular, de Isabel Díaz Ayuso y en especial del nuevo líder señor Feijóo que al parecer se lo ha tragado to.

Sobre esto yo les recomiendo una magnífica tribuna publicada en INFORMACIÓN el 26-2-22 firmada por el magistrado jubilado Luis Segovia López, titulada: “Un buen golpe de mano en el PP”, es muy clarificadora y hace pensar que la derechona volverá a las andadas a la primera oportunidad. La posible corrupción no se lava, se investiga.