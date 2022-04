Hoy me he levantado contento. El sol irradiaba por fin en el cielo después de casi un mes de días grises y plateados. Me he dispuesto incluso a madrugar para disfrutar de él y de la generosa inyección de vitamina D que bien falta nos hacía. Al salir a la calle, la he notado limpia, el aire despejado y una animosa sensación de que todo empezaba de nuevo. Tras hacer la compra, me he decidido a entrar en el quiosco donde siempre compro el periódico y, como de costumbre, alguna revista para los niños. Hemos considerado que es importante desde pequeños fomentar la lectura y, nunca hemos escatimado gastos en comprar revistas, tebeos y lectura en general para ellos. Mi sorpresa ha sido encontrarme el local semivacío, sin gente como habitualmente y sin la acostumbrada compañía de personajes del barrio que, de forma involuntaria y automática, se reunían en su puerta. Al entrar, me he dado cuenta de que no había periódicos, ni revistas, ni libros. La encargada me ha dicho que ha dejado de traerlos porque ya no le salía rentable, los gastos eran mayores que los ingresos. Al decirme eso, he comprendido que una parte del barrio, de la vida de los vecinos y, en general, de nuestra historia, se estaba muriendo. Y, quizá al ver a Mari –la dependienta- con algo más de maquillaje del habitual, con una mirada más marcada que de costumbre, me he dado cuenta de que se trataba todo en realidad de un funeral: de la muerte de la lectura y de la costumbre, de los paseos los domingos por la mañana de camino a comprar el periódico, el coleccionable de turno y la lectura apresurada de los titulares de alguna de las revistas que traían. Entonces es cuando percibes que la vida nos está cambiando, tanto que no hemos cuidado los detalles que nos han llevado hasta este punto del camino y que, con la defunción anunciada de este quiosco, una parte de toda la esencia del barrio se está yendo al garete. Tal vez como nuestro sentido de vida. Algo estamos haciendo mal, algo nos está transformando en una cosa que no somos.