Formo parte de la generación de los que no nos queda mucho para rescatar el plan de pensiones. No tengo ebook, prefiero leer libros en formato papel, tocar las hojas, pasarlas, oír su sonido, dejar el marcador en el último capítulo que he leído. Lo mismo me pasa con el periódico, aunque estoy suscrito (por lo mismo que me cuesta tapear una noche en la calle de las setas, tengo periódico todo el año) en la versión digital, que tiene la gran ventaja de poder leer los artículos de opinión semanas después de haber sido publicados. El juez Asencio Gallego y el gallego (¿he escrito una redundancia?) Anxel Vence son, como cantaba Tina,"simply the best". Aun así, cuando puedo, lo visualizo en papel

Me gusta empezar el INFORMACIÓN desde el final, mirarme las páginas de sociedad, cultura y televisión, luego las novedades del Hércules y, cuando llego al internacional, empiezo desde la primera. La luz de la tablet no es buena para mi salud ocular, aunque ponga protector de vista, y además, no es aconsejable antes de irse a dormir, ya que puede alterar el sueño. Y está demostrado que leyendo en papel tendré un mayor recuerdo y comprensión del texto leído, además de lo fácil que es volver a las páginas anteriores Es obvio que lo digital se va a imponer, porque es mucho más fácil de divulgar y tiene menos costes económicos. Pero yo, prefiero el papel.