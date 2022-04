Quiero empezar diciendo el objetivo que persigo con este artículo y este es invitar a reflexionar, ni tengo la verdad absoluta, ni mucho menos pretendo imponer ningún punto de vista. El tema a tratar es la recepción de los refugiados ucranianos y su comparativa con la gente que viene de África, por ejemplo. Me encanta que la sociedad española, cuándo otra gente lo necesita, sea solidaria y lo de todo durante momentos como estos. Con la gente de Ucrania que están huyendo de una guerra, se les está consiguiendo rápidamente casas de alquiler da igual el precio de las mismas (en cambio gente de otros países tienen que compartir pequeños pisos, si es que reciben ayudas), en las escuelas oficiales de idiomas se les está facilitando aprender español para extranjeros, ya sea contratando equipo docente o solicitando al alumnado del centro de forma altruista ir a clases de conversación (a personas de otros países no se les ha dado esta oportunidad), a ciertos profesionales de Ucrania, sobre todo de la rama sanitaria se les ha solicitado que la homologación de su titulación sea cuánto antes para que trabajen (pregunten a alguna persona conocida extranjera cuánto le han tardado en homologarle el suyo). No sé si pensar que somos hipócritas o que tan solo ayudamos en el momento que más falta hace y pasado un tiempo nos olvidamos. Recordemos en la pandemia, cuando aplaudíamos al colectivo sanitario y por otro lado gente poniendo carteles y pintadas en las viviendas o coches de sanitarios, para pedirles que se fueran de allí por si les contagiaban y llamarles “ratas contagiosas”. O, por el contrario, tenemos cierta forma de actuar algo racista y no queremos hacerlo por igual a la gente que viene de África dándole estos tipos de ayudas. Esta gente suele huir de su país y no creo que, por simple placer, más bien porque no tienen que comer y buscan una solución. Y tras esto, si llegan a salvo ¿qué ayuda reciben? ¿Realmente somos buenas personas por ayudar a Ucrania ahora? ¿O solamente lo somos hasta que se pase el “boom” emocional de la noticia? ¿Qué nos pasa y porqué razón actuamos así?