Leyendo nuevamente, a George Orwell y a Aldous Huxley, especiales autores, escritores intelectuales, nos hacen reflexionar sobre el mundo actual. Ya Orwell nos dice, que nos guardemos del opresor que nos quite la libertad, y Huxley en relación a lo que cita Orwell, acepta que no hará falta el tirano opresor, pues la sociedad amará la opresión y la tecnología, que eliminará la capacidad de pensar. Orwell arremete contra los que prohíben los libros, y Huxley dice que no será necesario prohibirlos, porque nadie querrá ya leerlos. Orwell dice de aquellos que nos pueden quitar la información, o aquella que resulte verdadera, y Huxley dice de aquellos que la den abundante, que harán que la sociedad se torne pasiva y egoísta. Orwell teme que se oculte por tanto la verdad y Huxley que llegase a ser irrelevante. A Orwell le preocupa que aquello que odiamos nos destruya, y Huxley piensa que seamos destruidos por lo que nos gusta. A veces pienso, que estos autores se adelantaron a la sociedad de "Blade Runner" y a la invasión asesina de Ucrania por el psicópata Putin.