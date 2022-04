Me estrené en esta sección hace cinco años, hablando de la persecución que sufrimos los motoristas cuando queremos estacionarla. En otras ciudades pueden dejarse en aceras amplias, pero, en la millor terreta del mon, ni siquiera en la zona azul. Cuando el Ayuntamiento necesita dinero, la grúa se lleva todas las motos. Regular su estacionamiento no es una prioridad para el concejal de Tráfico. Está visto que el Consistorio prefiere los coches, que obviamente contaminan mucho más.

Además, no favorecen a los coches eléctricos, en todo el centro únicamente hay un cargador público, en la calle Alfonso X el Sabio. Si miramos a nuestros vecinos, Valencia ha estrenado 22 cargadores en farolas, y Murcia, además de disponer de múltiples cargadores, tiene repartidas por la ciudad varias plazas especiales para coches eléctricos. En muchas ciudades de España pueden aparcar gratuitamente en zona verde, naranja e incluso azul. En Madrid pueden entrar en el centro sin problema.

No pido que copiemos a Amsterdam, pero, ¿no podríamos buscar una ciudad más sostenible? Adquirir unos cuantos coches oficiales (¿por qué no vais andando, majetes?) híbridos es un maquillaje estético, pero obviamente, no sirve de nada. El autobús urbano eléctrico, que he visto por la Cantera, sí sería útil, así como los muelles eléctricos para barcos, que instalará el Puerto.

Así que, parafraseando el reggaeton de Daddy Yankee (yo soy más de rock) deduzco que "al concejal le gusta la gasoliiina, dame más gasoliiina".