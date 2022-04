És vergonyós que l’última eixida de la línia 2 del TRAM siga a les 22.54 h des de la plaça dels Cavalls cap a Sant Vicent. El passat 16 d’abril, Dissabte Sant, en plena Pasqua, el meu tren de rodalia procedent de Múrcia arribà a la capital alacantina a les 22.55 h, així que ja no vaig poder agafar el tramvia i em va tocar recórrer a un taxi per arribar a casa. El trajecte, òbviament, em costà deu vegades més car!

Sempre he pensat que Alacant no és una ciutat preparada per al turisme. Qualsevol visitant, nacional o estranger, que arribe a un lloc tan suposadament turístic com és la nostra ciutat i veja que no hi ha un servei públic de tramvia a una hora tan racional com són les 23 h d’un divendres o un dissabte s’adonarà que la típica i tòpica defensa dels mitjans de transport públic és paper banyat. El tramvia és l’equivalent al metro en les grans ciutats i capitals europees. Un madrileny, una barcelonina, un londinenc o una de Copenhaguen, posem per cas, se’n farà creus.

Tant costa que almenys els divendres i els dissabtes hi haja tramvia tota la nit, ni que siga cada hora? És Alacant una ciutat vertaderament turística? Si no es permet la mobilitat de les persones a una hora tan normal com és la de l’arribada d’un tren a l’estació d’ADIF, l’eixida del cine, quan la jovenalla se’n va de marxa o els no tan joves anem a sopar, els responsables polítics i els de Ferrocarils de la GV s’ho haurien de fer mirar. Menys presumir de ciutat i més dotar-la de serveis bàsics per a alacantins/es i turistes. Siguem europeus de veritat i no solament de paraula!.