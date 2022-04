Cuando estudiamos Historia Universal, y en el espacio de la I Guerra mundial, el concepto de tanque, apareció por primera vez en la batalla de Somme en 1916; para evitar el espionaje, mientras estaba en construcción, se dijo que se trataba de un coche cisterna para aprovisionamiento de agua y se le llamó "tank", nombre que después prevaleció. Los oficiales militares instructores en la milicia, se nos hizo saber, que en ejército español no había tanques sino carros de combate, nombre que siempre se ha usado. Ahora sabemos, que el ejército ucraniano utiliza los misiles de tierra "Javelin" y los misiles tierra-aire "Stinger", que le hacen destrozos a los carros de combate rusos, y que son de fabricación estadounidense. También me produce tristeza, ver esos jóvenes casi adolescentes, casi niños soldados combatientes rusos ya mutilados de por vida ,cuando son condecorados por sus oficiales, diciéndoles por su gran valor, aunque algunos que les han hecho prisioneros alegan que han sido engañados, pues les dijeron a unos que iban a liberar a la ciudadanía de Ucrania, y a otros que iban a ir de maniobras; En mi fuero interno, creo que les dijeron lo que tenían que decir si caían prisioneros, pues se observa que cuando entran en sus carros de combate rusos en las ciudades muertas, aún siguen disparando cañonazos contra las ruinas, y pienso que será por si hubiesen francotiradores emboscados, o sea que sí saben adónde van y lo que les han ordenado hacer, y hasta en ocasiones malamente.

Todavía más tristeza producen las imágenes de civiles ucranianos, masacrados, sin plantar cara al invasor. La guerra de los carros de combate rusos ha sido y parece es, menos efectiva de lo que creían contra el ejército ucraniano y su valor numantino, la fuerza imaginada del ejército ruso se ha basado en misiles destructores contra la población civil, que ha hecho salir a sus habitantes y buscar refugio en países limítrofes. Una guerra ilegítima, asesina y brutal, de un dictador llamado Putin, que dijo "desnazificar" Ucrania y a su vez acepta milicias nazis, como el grupo "Wagner", para la lucha de guerrillas cuerpo a cuerpo. Lo que creo en principio que han sido los asesinos de los civiles en la ciudad de Bucha, Mariupol, Wouza, Odessa... Los crímenes de guerra en principio ya están probados, no obstante quien podrá llevar al Tribunal Penal Internacional a Putin y sus acólitos de guerra asesinos. No creo que después de todo esto, alguien diga "pelillos a la mar" y choquemos las manos, y los muertos a las mortajas, no se acuerden de ellos.