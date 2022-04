El Gobierno salva por la mínima el decreto de medidas anticrisis con la oposición del PP y ERC, los votos de Bildu han sido fundamentales para sacar adelante dicho decreto, quienes han argumentado que votan a favor por responsabilidad, ya que dicen “Los errores del Gobierno no pueden perjudicar a la gente”.

En los últimos tres meses el Gobierno de Sánchez, gobierna sobre la cuerda floja y no se acuerda que no tiene mayoría en el Congreso. En primer lugar, con la reforma laboral, que salió adelante “in extremis” por un voto erróneo de un diputado del PP que se equivocó y votó (sí) a la reforma. En segundo lugar, la crisis con Marruecos que, sin consultar con ningún partido, cambió de estrategia después de 47 años y le dio la espalda al pueblo saharaui, en contra de toda la opinión pública, para contentar al monarca marroquí y con el enfado monumental de Argelia, que nos retiró a su embajador y hoy nos advierte de cortar el gas si Sánchez le cede parte a Marruecos. En tercer lugar, hoy la votación del decreto anticrisis por la guerra de Ucrania, cuya aprobación se debe en gran parte a los cinco votos de Bildu, entre otras formaciones responsables, por tanto, el Congreso aprueba el Decreto por 176 votos a favor y 172 en contra, que significa una movilización de 16.000 millones de euros en recursos públicos para los transportistas, los pescadores, los agricultores, las empresas, las familias, etc…. El Gobierno pensaba que no tendría problema en sacar tal decreto para paliar las consecuencias de la guerra y la subida del déficit público, hasta que el caso Pegasus, ha estallado y los independentistas que han sido espiados, se han revelado y roto las conversaciones hasta que se aclaren dichas escuchas, las cuáles vulneran los Derechos Fundamentales de los ciudadanos. Sánchez lo tiene muy difícil hasta 2023.