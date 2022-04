Las conversaciones no han muerto, de ahí, supongo, que el mismísimo papa Francisco haya dicho: Tened cuidado con vuestras lenguas, y es que hasta el papa lo sabe, por la boca muere el pez, y por el furor de nuestra lengua, multitud de discusiones y conatos de enfrentamiento se generan a diario. El Santo Pontífice ha pedido que se trate mejor a las suegras, su figura se ha demonizado durante siglos, y no merecen los ataques que reciben. Palabras que honran al papa, en su defensa de las suegras, que a su vez son madres y han sido hijas. La suegra es la madre política de uno de los cónyuges, y no deja de ser mujer a quien coloquialmente se ha denostado, y no lo merecían.

¿Qué necesidad tenía el papa de incidir en que uno de los pecados de las suegras es la lengua? Pide respecto para su figura, pero las señala como personas mayores y que pueden llegar a ser un poco especiales. A vosotras, las suegras, os pido que tengáis cuidado con vuestras lenguas. Es uno de los pecados de las suegras, la lengua. No sé a ustedes, pero si fuera suegra, estaría muy ofendida por estas palabras sin ton ni son, más parece que el papa haya querido lanzar una gracieta, pero que en realidad ha lanzado una sonora puya. Si defiende la figura de las suegras, las defiende en su legalidad, pues no merecen este castigo social que les damos, pero eso de decir que uno de los pecados de las suegras es la lengua, como que no. Santidad, se ha equivocado por completo, y eso que, cuando ha comenzado a hablar parecía que empezaba a hacer bueno. Respetemos a las mujeres en general como parte importantísima de nuestra vida, lo demás, nuestra forma de comportarnos ante los demás, es algo intrínseco en nosotros, y si nuestra lengua no habla bien de los demás, tampoco lo hace de nosotros mismos.