Recorto las páginas de INFORMACIÓN, dedicadas a la invasión de Ucrania por las tropas comandadas por Putin. Después leo algunas cartas al director de opinión de los lectores, que escriben, y escucho por televisión también a especiales militares invitados a dar un análisis de la táctica militar rusa en la contienda. No obstante, no se expresa el porqué de que, teniendo el ejército ucraniano, aviones, artillería, carros de combate, etcétera, que les envían países europeos y EEUU no se rompa el cerco ruso de la ciudad de Mariúpol y así se liberaría a los militares y civiles que están en los túneles y en el reducto de la acería de once kilómetros cuadrados, en la que se han refugiado. No estaría de más explicasen el porqué de esa falta de estrategia abandonando así a los que están allí refugiados. Gracias.