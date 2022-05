En INFORMACIÓN aparece la noticia de que Urbanova albergará un parking de autocaravanas con capacidad para 46 vehículos estando dotado de todos los servicios necesarios para su funcionamiento.

Esta parcela de 7.400 metros es considerada como parking para la gente de Alicante, El Altet y otras ciudades colindantes que la utilizan para poder disfrutar de un día de playa con su familiares pero que, la vicealcaldesa y responsable de turismo, ciudadana Mari Carmen Sánchez, ha decidido, sin consultar para nada con la gente que vive en Urbanova, la nueva ubicación que va a dotar a las 46 autocaravanas con todo lujo a pie de playa contra los cientos que no van a poder disfrutar de su playa. Discriminación total y absoluta pero que, para la ciudadana Sánchez, parece ser que es un problema menos o menor endosándolo a los sufridos automovilistas que se quedarán sin poder disfrutar de su playa. Seguro que, a la ciudadana Sánchez, este problema no lo padece ya que, probablemente, no ha estado un solo día de verano por Urbanova para ver, como hemos visto “los nativos urbanovaeros” el parking al completo. Esta apreciación mía suele ser muy común en los políticos no vocacionales.

Que los políticos deben estar para servir al pueblo es una razón incuestionable, pero si sirven a una mayoría, mucho mejor. ¿No le parece, señora vicealcaldesa y responsable de Turismo del Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante?

Piénselo usted, que el hacer este ejercicio, por ahora, no le va a costar dinero.