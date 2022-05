Así suele pasar aun siendo el Obispado de Orihuela-Alicante el que está en esta cuestión, hace muchos años el pueblo le entrego a la diócesis la casa para el párroco y el local bajo la casa para lugar de encuentro del pueblo, años después el ayuntamiento hizo un local dentro de la parcela para que se pudieran guardar los tronos de los pasos de la Semana Santa, todo fue regalado a la diócesis, el local se fue convirtiendo en un bar, hoy restaurante, el cual ha utilizado todo el espacio y no teniendo en cuenta la ley del derecho de paso, del 24/07/1889 de las servidumbres. Por lo que al no aplicarse los pasos para salir en los días de Semana Santa y regresar, tienen las consiguientes discusiones y el no dejar que pasen si no se hace con las condiciones que el inquilino del restaurante expone.

El obispo don Ignacio Munilla y su ecónomo Vicente Martínez solo dicen que tienen un contrato (dinero) y nada más, al parecer los tronos de la Semana Santa no tienen importancia, y no se utiliza la ley del derecho de paso, artículo 532: las servidumbres pueden ser continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes. Discontinuas son las que se usan a intervalos más o menos largos y dependen de actos del hombre. No aparentes, las que no presentan indicio alguno exterior de su existencia.) por si les llega menos dinero. Así lo creemos Los tronos estaban en el local antes de que los actuales inquilinos llegaran a quedarse con el alquiler del bar. El ilustre señor don Ignacio Munilla llegó a la diócesis con muchas publicaciones de su gran labor en el país vasco, de buen diálogo, se nos pide a los ciudadanos cuando vamos a la iglesia que reconozcamos nuestros errores y aportemos todo lo que podamos. Pero como siempre pasa “el dinero es el dinero”. Si no han cambiado las normas para el contrato del alquiler, las mejoras del bar se van descontando del precio del alquiler, por lo cual queda menos dinero para la iglesia, (con enormes carencias) y si en verdad hay destinado algún dinero para los necesitados, de la provincia, pues también menos cantidad, todo en beneficio del inquilino que no tiene reparos en mejorar, incluso cortando el paso de acceso al local del pueblo, donde se tienen que guardar los tronos de Semana Santa. Pero como dicen las frases populares, “con la iglesia hemos topado” y como le dijo un fraile a los campesinos hambrientos “haced lo que yo os digo pero no lo que yo hago”, y él se estaba comiendo un pollo para él solo.