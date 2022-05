Esta carta es de agradecimiento. Sí, aunque parezca mentira y lo sea en realidad. Todos los usuarios del tren de la línea cercanías Murcia-Alicante, estamos agradecidos de que unos billetes “tan baratos” contengan tal cantidad de ventajas:

- Para qué contratar un entrenador personal si lo tenemos incluido. Corre para no perder el tren que es “muy puntual”. Corre cuando cambia de vía y no avisan con tiempo ¡sorpresa! Corre al autobús porque el tren se ha averiado y llegará ¡Dios sabe cuándo!

- El servicio tiene a su vez un servicio social: “hace amigos”. ¡Qué tertulias nos montamos en el andén! Incluso nos reímos y disfrutamos de nuestra suerte. Y como llevamos unas tres semanitas de “puntualmente retrasado” nos da para tocar todos los temas, incluso hablamos de política.

- ¡Por no hablar del abono especial de sesión de psicología! Unos días hacemos taller de: “Toleración a la frustración”, otros días trabajamos la: “Comprensión y el respeto”; uno de los que más me gusta es el de la “Canalización de la rabia”. El yoga en estos momentos se hace imprescindible. Lo propondré en la próxima tertulia, en el andén hay espacio. Y la meditación ya dentro del tren, donde no lo hay.

- A nivel socio-emocional funciona muy bien, vamos todos pegaditos, rozándonos y ya se sabe que “el roce hace el cariño”.

-El empleo de las medidas sanitarias, excelente. Todos juntitos para llegar cuanto antes a la inmunidad de “rebaño”.

- No puedo dejar de nombrar que en el billete va incluida la aventura, la sorpresa. No hay día que no tengamos algo que contar a los compañeros de trabajo cuando llegamos tarde.

Hoy nos han hecho bajar del tren y subirnos en otro en un andén no muy lejano o muy. Hoy hemos corrido hacia la estación de autobuses y hemos hecho nuevos amigos. Hoy llovía a cántaros y en el tren también. Hemos sacado los paraguas divertidos. Estoy segura que me dejo en el tintero alguna ventaja más, señores de Renfe no duden en recordármelas.

Es difícil expresar la impotencia que nos produce día tras día utilizar este servicio que se llama público, pero no lo es. He recurrido a la ironía o si se prefiere al sarcasmo porque me ha parecido más divertido, aunque de penosa realidad. Se me ha olvidado comentar que nos han hecho retomar las redacciones, ¡hemos vuelto a escribir! Las reclamaciones se han convertido en nuestros deberes diarios y las respuestas cuando las hay… ¡Volvamos a los talleres de psicología!

Les recuerdo que esta línea la utilizan miles de trabajadores diariamente. Pienso en muchos que posiblemente hayan perdido sus empleos porque ustedes no actúan o lo hacen desde la desidia. Mientras ustedes nos dejan en la cuneta para favorecer otras líneas (AVE) a las que los menos tienen acceso. ¡Es muy triste!