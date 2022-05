Hoy me han avisado de que un ciudadano había escrito sobre el trabajo realizado por mis compañer@s y por mí, y tengo que reconocer que me ha emocionado. He sentido agradecimiento e incluso alguna lágrima ha asomado con ganas de ser liberada con tranquilidad, pero no ha podido ser.

Ese agradecimiento de ese ciudadano, hacia la capacidad de mis compañer@s y del mío, no ha sido buscado por el Ayuntamiento, sino que se lo han encontrado y no se valora en absoluto. Porque cada un@ de mis compañer@s (los de mi departamento como mínimo) damos cada día lo mejor que tenemos de nosotr@s y no porque nos paguen por ello, sino porque queremos, ya que este nuestro Ayuntamiento nos paga por ser auxiliares administrativ@s y punto, y nosotr@s ponemos con alegría y por nuestra iniciativa el resto de nuestras habilidades y capacidades.

Cuando Luis Barcala se convirtió en alcalde de nuestra ciudad, le propuse un proyecto de oficina inclusiva, para todas esas personas con capacidades diversas (como yo, ya que mi plaza es de diversidad funcional y mis conocimientos en lengua de signos y guía los adquirí por vocación) que tan bien ha sabido usted valorar, pero nunca presentó interés alguno, por lo que yo hoy, sí que me siento orgullosa de que una persona de mi ciudad, ponga a todas las personas en valor y valore los puentes comunicativos y la eliminación de barreras, así como el apoyo y la inclusión en un organismo público.

Además de contarle esta realidad, quiero que tanto usted como la ciudadanía, sean conocedores de que cualquier día pueden mandarme un correo como a vari@s compañer@s, y decirme que me coja las vacaciones porque me cesan y no porque no haya aprobado un examen, que los aprobé todos hace 11 años, sino porque este Ayuntamiento nos ha tenido y nos tiene como temporales, aunque la ley en España diga que no se puede estar de forma temporal más de 3 años. Y, por si no fuera poco, con lo ya mencionado, este Ayuntamiento se está haciendo "el sueco" para no realizar un concurso de méritos legal, y hacernos fijos (fijos a extinguir o como quieran llamarnos) a todas las personas que ahora tenemos más de 10 años de trabajo (y muchos años más en nuestros DNIs) aun sabiendo que seremos carne de paro, pero aun así, quiero que sepan que seguiremos trabajando por ustedes, que son para quienes trabajamos y con quienes nos examinamos diariamente realizando nuestro trabajo poniendo todas nuestras capacidades a su servicio.

El día que no esté en el Ayuntamiento estaré en cualquier otro sitio con el orgullo de saber que mientras trabajé, más de un ciudadano agradeció mi trabajo.

Enhorabuena a usted y a tantos ciudadanos que he atendido y me han regalado su sonrisa, su agradecimiento y además tal y como usted dice, han pagado con sus impuestos mi trabajo y el de mis compañer@s, y han sabido apreciar nuestro trato, que además es nuestra obligación.

Una funcionaria interina, por ahora.