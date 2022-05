El Rey emérito, Juan Carlos vuelve a España de vacaciones, tal acontecimiento se producirá, según anuncian los medios el próximo fin de semana, para participar en las regatas de vela en Sanxenxo (Pontevedra) tal como hoy lo ha confirmado su alcalde, quien afirma que participará capitaneando el barco “Bribón” para defender el título conseguido en 2019, la regata es la última prueba preparatoria para el campeonato del mundo.

Lo que sorprende a la mayoría de españoles de bien y que pagamos a la Hacienda pública todos los años, mediante la declaración de renta del trabajo y de bienes, para contribuir a sostener los servicios del bienestar de éste país, es que el emérito no haya hecho un examen de conciencia, en estos dos años de retiro en Emiratos Árabes, y se diga: “Si por un safari en África matando elefantes, y en plena crisis financiera, cuando mis súbditos perdían sus trabajos y sus hogares, y se producían miles de desahucios que provocaban el dolor y la desesperación de tantas familias compatriotas, me obligaron a pedir perdón, _ pues bien es verdad, que me rompí la cadera y por ello me pillaron_ ¿ Qué debería hacer ahora que me han pillado evadiendo impuestos y llevándome las ganancias a paraísos fiscales durante décadas?. “ Verdad es que he sido un rey campechano y muy relacionado con los poderes internacionales, y eso ha sido trabajo para los españoles, pues modernice a España, trayendo factorías de coches, Ford, Volswaguen, Seat, etcétera, y eso supuso muchos puestos de trabajo y les salve del golpe del 23 F; y ello me elevo a la categoría de un buen jefe de estado, admirado por todos los españoles y por el resto de Europa y la imagen de familia real, era de felicidad, por tanto creo que mi conciencia me dice: “Lo comido por lo servido”.