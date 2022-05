En mi particular y humilde opinión veo excesivas tantas mascletàs, pienso que con dos o tres días sería suficiente. Es un gasto excesivo que pagamos entre todos y que ese dinero se debería dedicar a los presupuestos para cuestiones más necesarias como arreglar calzadas con baldosas sueltas que, recién regado el pavimiento están sueltas, son resbaladizas y se corre el peligro de tropezar. Hace falta mayor limpieza, aumentar el número de policías locales, que patrullen caminando por las calles. Que el monumento de la plaza de los Luceros, fue restaurado hace poco y se volverá a deteriorar por las ondas expansivas o vibraciones de las mascletàs y, no creo que sea bueno para la estación del tranvía que está debajo. Luego aparecen goteras cuando llueve. Lleven la fiesta a zonas de polígonos como lo hicieron otras capitales como Sevilla. Me gusta las mascletàs y los fuegos artificiales más, pero estos últimos no molestan ni estropean nada y que, también me parecen excesivos días.

Por otro lado, deberían hacer parques para perros sueltos, con sus dueños claro, porque hay solamente parquecitos minúsculos. Si sales de ahí con el perrito suelto un momento, viene la Policía con un coche camuflado y multa. Ahí sí, ahí sí y en los botellones que dejan cascos de vidrio rotos, basura… ¿dónde están? Porque yo puedo enseñar fotos de zonas, totalmente descuidadas y contadles testimonios de jardineros municipales.