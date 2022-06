Igual es faltón y bajito

Igual el alcalde de Madrid cuando sonríe muestra mohín de marcado desdén, otros ofrecen rictus de ironía, egocentrismo o de picardía, lo malo es que el alcalde lo que ha mostrado en firme, es su mala educación en el pleno municipal al espetarle en la cara a la portavoz socialista en el ayuntamiento: Siendo usted socialista se siente muy cómoda al lado de la basura. Cargar de este modo contra el rival político, es deleznable, una miserable observación lanzada con ánimo de zaherir, y no de conciliar.

La portavoz socialista Mar Espinar llevó al pleno municipal una bolsa de basura para escenificar su crítica contra el alcalde por su falta de compromiso en el cuidado de la ciudad. Nada inusual que en las instituciones se haga exhibición de objetos escenificando un tema. Pero cuando le afeas al alcalde que un buen alcalde es aquel que gobierna para todos y no sólo para sus amigos, corres el riesgo de su exabrupto. Nos quedamos con el gesto de la bolsa de basura y la mala educación del alcalde, cuando ambos son ediles y lo que se trataba en el pleno no iba de payasadas mal sonantes, si no de personas, sus vidas y todo aquello que el ayuntamiento de Madrid podría hacer por todas ellas y no hace.

Un buen alcalde nunca debiera permitir que, en alguna parte de su ciudad, ante la dejadez de su equipo de Gobierno, los vecinos se organicen para recoger basura en sus barrios. Y el alcalde en vez de conciliar y ver el porqué de esta discutible situación para resolverla, se queda en la bolsa de basura para arrojársela al adversario. Mal, muy mal señor Almeida, y aunque le afeen el contrato de las mascarillas o que esos seis millones de euros que cobraron los comisionistas puedan terminar en bolsas de basura como esa, usted no puede manifestarse furibundo y faltón.