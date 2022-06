El presidente de EEUU Joe Biden ha dicho en varias ocasiones que no va a ir a la invasión de Ucrania por Rusia, ni un solo soldado estadounidense a luchar. Por otra parte, envía armas pesadas al ejército de Ucrania para que, según sus palabras, pueda ganar la guerra contra Putin. Las curiosas palabras posteriores, es que dice además que no enviará armas de gran alcance a Ucrania. Después dice que las envía, con la condición de que no alcancen a Rusia. ¿Es que la inteligencia de EEUU marca la estrategia de la guerra del ejército ucraniano?, porque si es así no han dado en el clavo en la acería de Azhostal, ya que las armas enviadas a Ucrania no han roto el cerco ruso para salvar a los numantinos soldados ucranianos de la acería, que han tenido que rendirse, o sea los dejaron abandonados. Si EEUU marca la guerra de los soldados ucranianos no digo nada, pero si no lo hace, que sería lo correcto, déjenles las armas que sean necesarias, que más les dará que los proyectiles lleguen a Rusia, cuando este país dirigido por un psicópata, destruye invadiendo un país democrático Ucrania. Ya se ha visto las escaramuzas de las tropas ucranianas disparando a oleoductos rusos y otros puntos estratégicos pasada la frontera de Rusia. Esas curiosas palabras del presidente Biden, en mi opinión sobran, y si siguen enviando armas que sean de todo tipo, que ya las usará el ejército ucraniano como mejor les venga.