Creo que es una de las pocas veces que estoy totalmente de acuerdo con el Consell de prohibir las mascletás en la plaza de los Luceros, según decían habían gastado 300.000 euros si no ha sido bastante más, no hay derecho a que el señor alcalde que, como no lo paga de su bolsillo, siga con las mascletás en dicha plaza, la única creo que hay en Alicante que se merece admirarla. Cuando yo era joven solían tirarlas en el Postiguet. En Alicante pienso que hay bastantes sitios para ello y no volver a destrozar la fuente así que a ver el Consell si verdaderamente prohíbe el tirar las mascletás en el mismo sitio.