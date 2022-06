Cada vez que escucho a alguien hablar sobre las personas emigrantes, no puedo evitar, que mi sangre hierva. Mi pregunta es bien sencilla, esos que hablan, ¿se han preguntado alguna vez si son propietarios del mundo? Todos somos ciudadanos del mundo y estamos de paso. Nadie por el hecho de haber nacido en algún lugar del mundo tiene el derecho de etiquetar y menospreciar a una persona que lo único que busca es un buen porvenir para él o su familia. Y que para nada vienen buscando problemas, sino más bien “sobrevivir” en esta parte del mundo en la que se encuentra. Creo que hay que crear una sociedad justa y educar a nuestros hijos en el respeto, en valores (que se están perdiendo) y ser conscientes que todos tenemos un hueco en este planeta llamado Tierra, sea el lugar que sea. Recientemente he escuchado o visto comportamientos despectivos frente a amigos que han venido buscando una vida más segura, y que simplemente por el hecho de tener un acento diferente al nuestro o un tono de color de piel han sido rechazados o lo que es peor se han convertido invisibles para nuestra sociedad. Señores no olvidar que todos estamos de paso y que a lo largo de la historia nosotros tuvimos que refugiarnos en sus tierras y fuimos acogidos con los brazos abiertos. Lucharé porque se haga justicia y la xenofobia deje lugar al amor entre todos los seres humanos.