Como la vida misma, así es, la realidad fluye imparable, y para Ayuso, la presidenta madrileña, ni soles desnudos, ni ninguna otra zarandaja. Ella solita, al margen de su PP, del que no tardará mucho tiempo en apropiarse, va y ahora, vuelve a montarse un nuevo enfrentamiento con el Gobierno de España, a cuenta del currículo de Bachiller llevándolo (recurriéndolo) hasta el Tribunal Supremo, tildando este currículo como adoctrinador y con una gran carga ideológica: Intentan politizarlo e ideologizarlo todo. Por eso, porque la lideresa madrileña se siente fuerte, pues en su PP no hay nadie que la cuestione o que se atreva a toserle, anuncia que en la Comunidad madrileña no se estudiarán los nuevos libros de texto propuestos por la Ley Celaá.

Y es que esta mujer no tiene tope político ni moderación alguna en sus modos, formas y maneras. Un paso más en sus enfrentamientos en donde carga duramente contra este currículo: se pergeñó a escondidas y en el peor momento de la pandemia, y se está llevando a cabo con plazos imposibles de cumplir, con las peores artes y con afán de ingeniería social. Buscan transformar la sociedad a su medida. Lo ven, los sociatas conspiraron durante la pandemia, abusando de su poder para desangelar a la pobre Ayuso quien, con su sonrisa desleída y su habilidad en el uso de su fanal oscuro, ha descubierto toda la conspiración que este Currículo de Bachiller contiene oculto. Y claro, no ha habido debate, como si el Gobierno no pudiese legislar con total libertad en la materia. Ya ven, textos cargados de ideología, y por eso lo recurre ante el Supremo, pues la lideresa, la tigresa madrileña se ha leído todo el Currículo. Ya ven, Ayuso contra el mundo y ensimismada en sus propios pensamientos. Dios nos libre de su entendimiento.