Luceros es una plaza altamente solidaria con las fiestas a lo largo del año, celebraciones futboleras, cabalgatas, procesiones…. Y en particular estos días con desfiles de ninots, internacional, ofrendas…. Pero nadie se queja al respecto porque todo ello no destruye el emblemático monumento modernista que alberga del insigne Daniel Bañuls recientemente restaurado por 302.000 euros.

Cuando hablo con vecinos de que de nuevo celebrarán las mascletás que fehacientemente han contribuido a deteriorarlo (Informe Técnico de la UA), lo más bonito que he escuchado ha sido “es de locos, restaurar para romper”.

Si el sentido común prevaleciese el título de esta carta no sería condicional y haríamos bueno el Art, 46 de nuestra Carta Magna, que obliga a preservar el patrimonio público, pero en fin, la Asociación Salvem el nostre Patrimoni lo puso en manos de la Fiscalía y tanto ella como el Consell están en ello.

De otro parte, si bien es obligación preservar el patrimonio público (y el privado) también lo es de nuestros ediles tutelar la Salud Pública (Art, 43,2 de la misma Ley de Leyes). En mi interés de escuchar a todos, vecinos, amigos, viandantes, entre ellos algún que otro bombero y policías, Nacional y Locales, todas las opiniones son adversas a que se pueda garantizar la integridad física de los ciudadanos que se agrupan alrededor de las mascletás (Art. 15 de nuestra Constitución).

Sabemos, y no viene mal recordar que la Seguridad se ha de basar en las hipótesis más peligrosas, sin ánimo de dramatizar y de tener la fiesta en paz, imaginemos algo tan normal que una persona sufra un infarto, ésta puede estar entre los miles de las cuatro aglomeraciones humanas alrededor de la plaza o, es mi caso, entre los residentes que estamos sitiados en las casas circundantes. ¿Por dónde saldría el infartado?, perdón, por donde entraría el servicio sanitario para atenderle?, ¿Dónde están los pasillos de evacuación (corredores humanitarios)?, no hay ni un triste y estrecho pasillo por donde entren dos camilleros.

Esta idea, por si acaso no se lee esta carta, por correo certificado se le ha instado al primer edil de esta ciudad que tan imperativa y potentemente hizo en presente de indicativo las frases que abren y cierran este artículo.

Se trata de prevenir que no de curar, la marea humana ya se dio en el año 17 en la Avda. de la Estación, afortunadamente no cundió el pánico, pero todos sabemos de los comportamientos de las masas, la avalancha no tendría parangón (recuérdese Madrid Arenas).

Ignoro si existe ese Plan de Seguridad, si es así es bastante pobre o no se implementa bien. Sugiero que se haga o se complete en su caso, por técnicos independientes que los tenemos y muy buenos en nuestros Parques de Bomberos o Interior, Defensa, Sanidad… amén de imparciales serían de coste bajo o nulo.

Si estos planes se extendiesen a su vez para zonas deshabitadas (La Volvo Race, recinto ferial de Rabasa…) no haría falta ser ingeniero para saber dónde se darían las condiciones que minimizasen estos riesgos. Leyéndolos y ejecutándolos, con un poco de sentido común (otra vez) y con mucha probabilidad: ¡Macletás no sería Luceros!