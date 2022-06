Nunca creí que escribiría estas palabras tan directas, hacia nuestra “querida” sanidad pública, pero ya es hora de que, a través de estas líneas, se escuche a una ciudadana de a pie. Me parece vergonzoso por no decir repugnante, que aún tenga que escuchar de gente cercana y, que lo está sufriendo que, con un diagnóstico terrorífico digno de una película de terror, no pueda ser atendida por los médicos a su debido tiempo porque tenga que reunirse el comité de expertos y así durante semanas y semanas consecutivas sin dar una solución definitiva. Señores, la vida de muchas personas está en juego y son eso vidas humanas. Creo que todavía no hemos aprendido nada después de haber pasado por una situación como la del covid-19 y seguimos creyendo que la salud es un juego, cuando, lo que hay detrás de ello son pacientes que esperan una solución. Para qué decir de la mala gestión del funcionamiento de los hospitales y centros de salud. No ha sido ni una ni dos veces las que he acudido a mi médico de cabecera y no ha habido nadie esperando para pasar a consulta, sin embargo, en casa mucha gente esperando a que llegue ese momento en el que le toque el turno para que le vean y le deriven a un especialista y así pueden pasar meses y meses hasta que te mueras. Queremos que se invierta en sanidad y no tanto en gilipolleces que no sirven para nada, sino más bien para llenarse los bolsillos de los más poderosos. Está claro que o pagas tu salud o estás muerto, pero quiero realizar un llamamiento para que nos unamos y luchemos por una sanidad digna y unos profesionales a la altura de la toma de decisiones para que la gente que lo necesite tenga un tratamiento adecuado y que se le dé un diagnóstico a tiempo.