¿Cómo podía explicarte que las experiencias que ibas a vivir te podían dejar una huella para toda la vida?

Tu primera borrachera, medio convencida medio impulsada por tus amigas. Y qué mala te pusiste….

Tu primer cigarro, ¡te explotaban los pulmones! Será que no te lo había advertido yo miles de veces.

¿Y la primera vez que te partieron el corazón? ¡Cuánto habría yo pagado para que vieras el sinvergüenza que yo veía claramente en su cara!

Toda la vida igual: no nos valen las experiencias de los demás, hemos de vivir las nuestras, por muy claro que esté para los demás que nos vamos a equivocar.

Hoy te cuento esto porque estoy viviendo una época que ya creía pasada y vencida.

¿Te he contado alguna vez que, cuando era estudiante, los anticonceptivos no me los vendían libremente, pero a mi pareja sí?, ¡como si se fuera él a tomar las pastillas!, pero vendérmelos a mí no era moral.

Y ¿te he dicho que mi madre no podía disponer de su dinero heredado sin la firma de su marido, ni comprarse un coche, ni pedir un préstamo…?

¿Que en el púlpito de la Iglesia se nos llamaba putas a las que, con diecisiete años, íbamos a la única discoteca del pueblo y desde ese púlpito se animaba a nuestros padres a castigarnos con dureza?

¿Sabes que en las primeras elecciones el padre de una amiga puso en su casa un cartel que decía: “El que en esta casa traga vota a Fraga"?

¿Sabes que a mi me dieron mi voto en la mano, en sobre cerrado para que solo tuviera que meterlo en la urna? Claro, como me conoces sabes que monté un lío descomunal y al final voté lo que quise.

¿Sabes que las mujeres como mi madre, si sufrían maltrato, lo escondían por vergüenza. Recibían tantas advertencias y amenazas por parte de las autoridades y la Iglesia que no se atrevían a denunciar.

Sí sabes, porque lo viviste de cerca, que los homosexuales o se exiliaban o acababan encarcelados por “conducta desviada”. Siempre con la aplicación de la ley de vagos y maleantes.

Y no sigo porque sé que solo son mis vivencias, pero te voy a pedir que, si te preguntan tus amigas y amigos sobre el voto o lo que piensas de la ultraderecha, que les pidas que lean los programas de cada partido, y de paso que se vean alguna película de la época de los inicios del nazismo.

Yo aún me estremezco al pensar que puedan volver épocas pasadas. Pero confío en que se vea el trabajo de los que no queremos volver a esa época tan terrible.

Ayer decía un compañero que “un socialista es aquel que, si sabe que alguien tiene un problema, lo convierte también en su problema y ayuda a encontrar la solución.

Nada nos es ajeno. Todo nos toca.