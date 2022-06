Este año; vuelta a empezar con la polémica sobre el IMSERSO. Señora ministra de Servicios Sociales, me pregunto. ¿es usted de derechas o de izquierdas? Por qué a tener de como ya es el segundo año que quiere poner trabas a esos viajes que no sé si usted, debe ser de aquellos que cree que los jubilados y pensionistas somos un estorbo y un gasto. Le recuerdo que muchos hemos cotizado durante más de 40 años de vida laboral y que hoy en día aún de nuestras pensiones se nos retiene por rendimientos del trabajo. ¿No le parece una incongruencia o una doble imposición?

Los logros de la clase trabajadora no es de recibo que se pongan en cuestión por alguien que debe defender al obrero o el proletariado; sí ha estudiado sobre aquellos revolucionarios de la lucha de clases. Bueno seguro que a usted le molesta más que los pensionistas tengan sus esperanzas en esos viajes sus ilusiones y sentimientos puesto en ellos. Creando puestos de trabajo y ayudando a las empresas relacionadas. Que alguien que se ha permitido un vuelo millonario des Abu Dabi de ida y vuelta y que, según el New York Times de hace diez años, tenía una fortuna de 2.000 millones de euros, mientras todo el presupuesto; de TODA la casa real hasta ese año, no superaba los 200 millones de euros ¿Verdad que es un milagro, digno de santificar? ¿Será gracias a las CCRR?

Pues eso, aplique la teoría aristotélica de que en el medio esta la virtud, si no la radical de Salomón partiendo en dos. Que cedía la madre verdadera por amor y corazón, tenga usted lo que es natural en un partido y gobierno de izquierdas. Medía aritmética ponderada entre propuesta de la Patronal, IPC y el Presupuesto que consigne para el 2023 el Estado. Si no se ve competente: ¡DIMITA YA!