En ocasiones, si me encuentro en Austria o Alemania, suelo coger un tren turístico de locomotora de carbón, y como recuerdo de cuando era pequeño, que viajaba en España en esos trenes, en donde a veces sacaba la cabeza por la ventanilla y me llenaba la cara y los ojos de carbonilla. Es curioso que, en los países citados, tangan tantos políticos que les llaman "los verdes", pero como son trenes turísticos les parece bien la contaminación, cuando circulan, pero además pasan por rutas muy bellas, y los vagones y locomotoras pasan lindando entre chalets y otros tipos de viviendas. Me ha venido también a la memoria, esos trenes también de locomotoras de carbón, que circulan por Bombay, y que vemos en reportajes de la India, donde se nos dice, que transportan seis millones de pasajeros cada día, y vemos a las personas, que atiborran los vagones, incluso viajan en los techos de los mismos, diciéndonos el que explica el reportaje, que aquel que pierde el tren pierde el empleo. A la vez hemos contemplado, como todavía el tren en marcha, lo persiguen corriendo muchas personas y es entonces cuando vemos muchos brazos extendidos, que salen por las ventanillas y que ayudan a trepar a los rezagados. Todos son solidarios con todos, sin preguntar ni de dónde vienen, ni quienes son, en ese tren de locomotora de carbón, que me he preguntado viéndolo tan lleno, como puede la maquina en su esfuerzo con todo ese peso tan inmenso.