Según la Organización Mundial de la Salud, el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), es una de las 20 enfermedades más incapacitantes. Sin embargo, sigue siendo invisible para quienes no la padecen. La falta de información, la poca visibilidad y la falta de empatía, se convierte en un laberinto sin salida para los pacientes con TOC.

“Enfermos mentales, locos perdidos y no vales para nada”, son algunos de los adjetivos que se hacen costumbre para señalar a las personas con el trastorno. El TOC no es únicamente lavarse las manos mil veces al día. El TOC destruye la vida del afectado y la de sus familiares. Como no es una pierna rota, y no es una afección que se pueda ver, se hace invisible ante la sociedad.

El pasado Sábado, 11 de junio, la Asociación TOC Granada, presentó su X (décimo) Congreso Anual, para dar a conocer la enfermedad; avances y nuevas alternativas de tratamiento. Por la noche, se dio visibilidad al trastorno a través de un magnífico concierto, con artistas invitados, como la cantante Dulce Laia y el mago Daniel Espín; quienes dieron un grano de arena para dar a conocer el padecimiento.

Así mismo TOC Granada, junto a su presidente, Aurelio López Reina y la colaboración de diferentes organizaciones, presentaron el II Festival Internacional de Cine “Mente y TOC José Carlos”, donde la participación y la entrega de los concursantes fue fundamental, para darle visibilidad a este trastorno silencioso, que puede acabar con la vida de los afectados si no se ataja a tiempo.

Con el lema “Tengo TOC y ¿tú qué tienes?”, hagamos visible esta enfermedad. Logremos que existan más asociaciones como TOC Granada, donde los pacientes puedan recuperarse. Para que no pierdan la esperanza y las ganas de vivir.

“No tengo una pierna rota, tengo un fallo químico en mi cerebro que me lleva al borde de un precipicio”, declaró un afectado. La empatía es primordial. El TOC incapacita al afectado. Lo envuelve entre pensamientos catastróficos y va destruyendo a la persona. Con apoyo familiar y un tratamiento adecuado, es posible recuperarse.