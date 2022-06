Al ver algunos programas televisivos, observo que exageran la cantidad de tiempo dedicado a la publicidad entre los mismos, incluso los presentadores de dichos programas se levantan de la mesa en que están presentando y pasan a hacer publicidad in situ. E incluso hay alguna otra cadena televisiva que, para el informativo que están transmitiendo, para meter cuñas publicitarias. Pero no está solo en televisión donde está este afán desmesurado publicitario, sino también cadenas radiofónicas como La Cope y la SER, no paran en cada momento informativo de segundos colocar a continuación algunos minutos publicitarios. En mi opinión es exagerado el tiempo que dedican todos a la publicidad y que tanto los televidentes como los oyentes de la radio, cambiamos tanto las cadenas de televisión, como los oyentes de la radio, las cadenas de televisión, como los diales de la radio, hartos de tanto machacarnos. Siempre y ante estas situaciones, recuerdo a un escritor que fue director de una revista humorística que se llamó "La codorniz", sus palabras fueron muy aclaratorias: "Donde no hay publicidad, resplandece la verdad".