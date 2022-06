Si no conociese la catadura moral del personaje, aún estaría pasmado de las opiniones de David Vento sobre el fallo que anula mi denuncia. Aún a costa de parecer fijado con él, creo necesario aclarar algunos aspectos de la noticia publicada en INFORMACIÓN.

Lo que la juez reconoce es el poder absoluto del director territorial para hacer lo que quiera en relación con el nombramiento de un director de Centro Integrado. Es decir, al contrario del caso de un director de cualquier otro centro de primaria o secundaria, donde el consejo escolar es el máximo órgano para la elección del director, aquí la legislación nos trata como pseudo-cargos políticos y considera legítimo la decisión que tome una sola persona: El director territorial.

Si la juez considera válido este razonamiento y, ni siquiera me llama a declarar para poder expresarme y hablar del proceso llevado durante más de un año por don David, preparando la comisión de valoración que anuló, no el mío, sino ¡¡¡los cuatro proyectos presentados!!! con inspectores subordinados suyos, reuniendo a las personas a las que posteriormente nombró, que estuvieron el año de pandemia preparando el asalto sin trabajar, mientras nosotros hacíamos que el Canastell fuese el único centro con presencialidad total de todo el alumnado en ese curso, y jactándose ante miembros de la junta de personal (como me han confirmado después desde al menos dos sindicatos) de que me echaría a patadas… pues ya me dirás qué perspectivas legales tengo para continuar el proceso.

Si tiene molestias en las redes sociales, poco me parece para quien tiró a la calle a 46 personas dentro de una maniobra que ahora otra juez ha considerado ilegal y cuya ejecución de sentencia no creo que le parezca tan bien. Ya veremos cuando las consecuencias se produzcan lo bien que le sentarán a sus mandamases en Valencia. Aunque a él, como ni es su dinero ni ha tenido la dignidad de dimitir con el fallo en su contra, le resbalará todo.

Sobre la publicidad, no puedo ni citar la diversidad de premios, de subvenciones y proyectos concedidos de organizaciones empresariales, educativas, sociales, de actividades, cursos, las 12 Jornadas de FP Celebradas… Invito a utilizar Google para ver la ingente labor que desarrollamos. Bueno, en este último curso no miren: no hay nada.

Y hablando de trabajar, bien podría aplicarse a la faena porque hoy mismo aparece en Información el último disparate de su nefasta labor; ¡El sobrecoste de ¡10 millones! del instituto Pere María Orts de Benidorm. A añadir a la desaparición del nocturno en La Asunción de Elche, las protestas del Virgen del Remedio de Alicante, la aparición de las plazas ofertadas en educación un día antes de comenzar el plazo legal de solicitarlas´… ¿Pueden recordar alguna obra nueva realizada durante su mandato en la provincia de Alicante?

Sobre los cuatro días de docencia de los alumnos, que no del profesorado, no tengo más remedio que señalar la hipocresía de una clase política que en esta semana en Valencia celebra un congreso para dar publicidad, promoción y subvenciones a empresas que adopten los cuatro días semanales mientras a nosotros nos machacan con esa cantinela.

Aprovecha para lanzar ponzoña hablando de más transparencia: El CIPFP Canastell, aparte de aprobar por el Consejo Escolar/Social sus cuentas todos los años ha tenido, de manera excepcional, una inspección por parte de la Unidad de Créditos del Servicio Territorial, otra por la Inspección y, caso único en la Comunidad, dos por la Intervención General de Hacienda, la última el día de siguiente al que me tiraron a patadas. Resultado: La felicitación por nuestro buen hacer.

Para verificar el éxito del nuevo Canastell que publique el número de alumnos y profesores de este curso. El último mío 2100 alumnos y 210 profesores. Así se comprobará cómo ha afectado a San Vicente su maniobra.

Como cree que la gestión y dirección de un centro es política, opina sobre la duración de mi trabajo. Ninguna empresa, organización, taller… prescinde de un gestor o gerente siempre que consiga los resultados y objetivos propuestos, lo que mis equipos han cumplido de sobras. Lo que no ha de ser vitalicio es un cargo político.

Por último, la fijación es la de David Vento con el Canastell y conmigo en particular, desde hace varios años en que publicité el escándalo que me parecía su cooptación a la inspección por el entonces vicedirector de educación, Pablo Ortega, que le había cedido precisamente la dirección del instituto de Biar que abandonaba él… para posteriormente aprobar la oposición con él de presidente del tribunal. Aunque lo de la inspección de Alicante es digno de una serie de TV entre dramática y policíaca. Ya habrá tiempo