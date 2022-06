¿Cuántas veces nos sacamos títulos solo por el hecho de tenerlos? Nos encontramos ante un sistema educativo que nos enseña en muchas ocasiones, al menos a mí, que hay que tener el título para demostrar que sabes, pero que da igual después tus competencias sobre ello. Tras un año de clases en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) y de un máster online, me paro a pensar que he aprendido y podría decir que poco o casi nada. Tan solo veo que me han preparado para unas pruebas, para saber cómo aprobar y ya está ¿de qué sirve esto? Si aprendemos por obligación solo querremos pagar para obtener un título, no para aprender. Cuidado con las exigencias sobre idiomas, se puede fomentar el auto odio hacia ellas.

Muchas veces pienso que quiero obtener el título, y una vez conseguido, aprender por gusto y para usar los conocimientos. Me temo que esto no ocurre solo para presentarte a unas oposiciones como es mi caso, también en la escuela. Si conoces a alguien que haya cursado la ESO este año, pregúntale que ha aprendido de cada asignatura y después pídele que te explique para qué le sirve. Nos estamos olvidando de enseñar explicando el porqué de las cosas y para qué, nos centramos más en ser números entre el 5 y el 10 para sentirnos satisfechos y pensar que hemos aprobado, porque si nos califican por debajo de 5, diremos que nos han suspendido. Muy triste estudiar por titulitis y no por adquirir conocimientos y competencias. En fin, seguiré haciendo exámenes de 5 horas con un descanso de 20 minutos en la EOI y poniendo de fondo las clases de un máster online para luego saber qué poner para aprobar. Y lo último, una anécdota, profesora de alemán que nos comenta que hay plazas para el año que viene, a lo que le contesté: “cuándo sea obligatorio el alemán ya verás cómo nos apuntaremos”. Reflexionemos e intentemos cambiar para crear personas y no consumidores de información para aprobar.