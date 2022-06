No puedo dejar de compartir, estas horas únicas, relajadas, diferentes y casi inconfesables....sii, Lo sé....pero necesito compartir mi gozo..

Me encuentro, en un aeropuerto x, en una escala, de 7 horas, antes de llegar a casa, dentro de la península, si, lo confieso, cosas del precio...

Todos aquellos que llamo y me llaman, me infunden paciencia, y ánimo, por mi mala suerte de tan larga espera.

Yo, lejos de abrumarme, reconozco, mi zozobra va creciendo, al tiempo que pasan los minutos y horas....

Estoy sola por unas horas, sin tener que ir a ningún sitio, sin que nadie me espere y necesite, voy sobrada ...y lo sé...tengo tiempo de andar a pasos lentos y rápidos, sin demostrar nada , para calmar la culpa, por mi sana costumbre de rutinas gimnásticas matutinas...

Y como no podía ser de otra manera, también para alterar mi , también dichosa costumbre de comer sano. Hoy, me he regalado, porque me lo merezco , porque lo valgo , porque quiero y me da la gana...un día libre de cargas...desayuno dulce !! Comida , sencilla , breve, tampoco hay que exagerar, y tirar por la borda, todo lo aprendido, una catalana, maravillosa, saboreando una copa de vino!! En copa de cristal, por supuesto!!, han tardado 10 minutos en traérmela!, no tengo prisa, tengo 5 horas maravillosas por delante!! Seguidamente compré a mi marido unas deliciosas cortezas de piel de naranja enfundadas en chocolate negro!...y confesaré, que llevo media cajita, escribiendo estas letras!! Vamos que me estoy viniendo arriba, conforme pasa la tarde...

Estoy muy ocupada, borrando wasaps, fotos , memes y demás sandeces, del año II, leyendo sin interrupciones!, que placer! y como no, en una vieja costumbre, de observar a todo el que pasa, e imaginar sus propias batallas....

Como guinda del pastel..

Antes de volver a embarcar a mi destino final, mi sano body me pedía un gintonic,

..desistí...pero los dioses oyeron mis plegarias!! Y casi llegando a mi puerta de embarque!! Promoción de una Ginebra italiana y su degustación!! ... por cierto rica rica...