Llevamos tres siglos donde sus terceras décadas son épocas de retroceso y reacción. El siglo XIX después de las guerras napoleónicas, con el tratado de Viena, supone una vuelta al absolutismo, Imperio ruso, Austrohúngaro y Prusiano. En España el felón y los 100.000 hijos de S. Luis. El siglo XX y XXI son fascismo y neofascismo respectivamente. En la actualidad aparecen varios factores que favorecen el fenómeno: la pérdida de conciencia de clase y el desconocimiento, lo que hace que el poder de los «medios» sea más efectivo. Si hubiera más conciencia de clase y tener claros unos principios básicos, lo de Andalucía y demás comunidades no habría pasado. La clase MyT debe saber que sus intereses nunca coinciden con la clase dominante, por tanto, nunca debería votar a los mismos partidos. Hay que tener en cuenta lo que votan en el Parlamento, no lo que dicen. El corolario es simple: es una torpeza que la clase MyT vote a la derecha. Con el bagaje anterior el poder de los medios sería mucho menor y su capacidad de engaño, manipulación y mentira también, y por tanto menos efectivo. Sería la mejor defensa frente estos cuatro años de machacar impunemente al Gobierno, negando sus éxitos y exagerando y manipulando sus fallos. Si la derecha llega al poder todas las leyes de este gobierno serán derogadas, pensiones, reforma laboral, IMV, SMI, ERTES, becas, i+d+i, solo si es sí…, y volveremos a los peores tiempos de Mariano Rajoy. Siempre ha sido así, pero parece que se nos olvida. Si en Andalucía, CyL, Madrid o Murcia aumentan las listas de espera o despiden a más profesores y sanitarios o eliminan becas, ayudas a la dependencia, etcétera, no servirá de nada quejarse. No sirve el talante, sólo sirven los hechos y estos son claros: cada vez que gobierna la derecha, aumenta el paro, la desigualdad, la injusticia social, el déficit y la deuda y bajan los derechos sociales y laborales. Solo hay que recordar, están ahí. Y más cosas.