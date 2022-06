Manifestación contra la nueva ley del aborto

Hace un par de meses el gobierno español aprobó una ley que permitía a las menores de 16 años abortar sin el consentimiento de sus padres. El día 26 de junio en la capital, se concentró una multitud de 20.000 personas en contra de esta bajo el lema “¡Nos jugamos la vida!”. Curioso ese uso de la primera persona, cuando se trata de un tema tan íntimo y personal. Se dice que ahora las relaciones sexuales se han frivolizado, que el sexo nos lo tomamos a la ligera, que todo está permitido. Puede que sea cierto, que haya perdido la idealización que se tenía con él, pero esta no es la causa de los embarazos no deseados. Las charlas sobre educación sexual ayudan a los jóvenes a entender los distintos métodos anticonceptivos y cómo actuar cuando alguno de los mismos falla, no a promover un sexo descontrolado. Mi cuerpo, tenga 14, 18, 60 o incluso 5 años, es mío, será mi hijo, mi vientre y yo decido si quiero ser madre o no, porque es mi vida y, por ende, mi decisión; no la de ningún adulto, a pesar de los lazos familiares que nos unan.