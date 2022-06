Siento pena y vergüenza al contemplar la suciedad que reina en las calles de Alicante, eminentemente ciudad turística. Esa aflicción se torna en indignación al ver a su Ayuntamiento sacar pecho al anunciar que se le ha concedido la “Escoba de Platino” por su gestión en la mejora de la limpieza de la ciudad.

No hay más que darse una vuelta por sus calles para ver la mugre acumulada que hay en ellas. Hojas por los suelos, basuras, charcos en los que se deposita el agua y pasado el tiempo huele a putrefacción, flores y resinas de los árboles que se acumulan en el suelo año tras año que al ser pisadas se introducen en el pavimento en el que los zapatos se quedan pegados, cacas de los perros sin recoger, aunque esto es imputable a malos ciudadanos, etc. etc. Este es el panorama que desgraciadamente presentan las calles y playas de la ciudad.

En el último año he visitado distintas localidades de Cantabria, Asturias, Bilbao, Tenerife, Málaga y Castilla la Mancha, en ninguna de ellas he visto el grado de suciedad que lucen las calles de Alicante. Paradójicamente tampoco he visto la profusión de empleados de la limpieza con su llamativo mono azul y resaltes en naranja que veo aquí, eso sí, normalmente, esta es mi percepción, los veo a la sombra de un árbol, fumando, o hablando por el móvil, limpiando las calles, pocos.

Veo en la prensa que se ha aprobado el concurso para una nueva adjudicación del servicio de limpieza al que se le llama “El Contrato del Siglo”. Este contempla un incremento del 25% sobre la anterior contrata y la ampliación de la plantilla dedicada a tal menester. Sin ser un especialista en el tema, soy un simple ciudadano que sufre la porquería en las calles de la ciudad que ama, y que lamenta la mala imagen que proyectamos a nuestros visitantes, pero me atrevería a dar dos sugerencias que creo pueden contribuir a cambiar esa mala imagen de la ciudad sin coste adicional alguno.

1º.- Yo mantendría el número de personas que hay en el servicio, por la cantidad de personal que veo por la calle me parece más que suficiente. Eso sí, distribuiría sus funciones de la siguiente forma: el 80%, limpiando las calles que con claridad se les ha asignado; el 15%, comprobando que el trabajo se ha realizado correctamente y abriendo la oportuna acta si no se ha hecho, a la tercera falta, expediente y despido; y por último el 5% restante, para verificar que los vigilantes hacen correctamente su tarea, y obrar de igual forma si se comprueba que éstos no cumplen con su función.

2º.- Los árboles que hay en la ciudad y playas no son los adecuados, las: jacarandas, falsa pimienta, árbol de primavera de flores amarillas, moreras, árboles de hoja caduca, etcétera, pierden su flor y hoja que, al caer al suelo, y al no recogerla, penetra su sabia en el pavimento manchándolo. Por tanto, con el dinero que se ahorraría en no ampliar el presupuesto y plantilla, sustituiría la impropia arboleda hoy existente por otra más sostenible, y cambiaría por otro nuevo el pavimento de la ciudad, pues este ofrece un estado lamentable por la falta de limpieza acumulada desde años atrás.