Es una queja por el número de hamacas y sombrillas que hay en las tres playas más importantes de Benidorm.

Además de que hay muchas, acaban de dar más licencia a la Concesionaria para poner 3.000 más. Señores del ayuntamiento de Benidorm, ¿quieren privatizar las playas?

¿Han visto el poco espacio que hay en el Rincón de Loix para ir con una hamaca y sombrilla particular? ¿Saben la de personas que hay en ese barrio? Y las hamacas de pago hasta el hotel Brisa, y ese trozo de arena hasta dicho hotel tiene más metros de playa que el último trozo del Rincón. Si no ponen el último tramo de hamacas cabemos todos o casi todos, pero así no hay sitio para la gente del Rincón de Loix.

Hoy día 1 de julio ya han empezado los policías a venir por el Rincón echando a la gente para atrás. Señores por favor, vean la realidad, no se cabe por la cantidad de hamacas y sombrillas que hay puestas. Se lo he dicho a la Policía y me dice que tengo razón y que se proteste. Pues yo como vecina del Rincón, protesto.