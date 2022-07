La fuerza está en las ideas y en la determinación, pero hay quien en el Gobierno que, siendo sus ideas más viejas que la abuela, se enorgullecen en mostrar cada dos por tres su rebeldía, aunque saben que lo que propugnan como importante diferencia a la izquierda del PSOE, nos dejan al resto de mortales fríos y con total indiferencia. Siempre mostré respeto por aquellos españoles de antes, que luchaban por eso de la lucha de clases, aquellos que propugnaban que el campo era para quien lo trabajaba etc. Pero estos de Podemos, excepto el ministro Garzón que sí es comunista, no son más que meras réplicas malas de lo que el sentimiento de la lucha obrera dejaba en miles de españoles orgullosos de plantar cara al opresor, al señorito y en ocasiones, a los patronos, pero los de Podemos siguen anclados a eso de OTAN NO, sin querer percatarse de que el mundo ha cambiado, y ahora más que nunca, o te unes y te rearmas, o te invaden.

No digo que Alberto Garzón tenga que abandonar sus ideales comunistas, pero incluso el Socialismo de ahora no es como el de antaño, menos aún el comunismo cuyos corpúsculos sólo son fuertes en Cuba, China y algún que otro país sudamericano, dictaduras. España no puede menospreciar el aviso que supone la invasión y guerra en Ucrania, donde el opresor Putin y su comunismo a cuestas, ha puesto su bota, y no contento con eso, todavía lanza imprecaciones y nos amenaza con invadir nuevos estados soberanos. Así que Garzón y Podemos se equivocan, Putin no quiere saber nada de la fuerza del talento, y en cuanto pueda o su real gana lo recomiende, extenderá la guerra y, ¿será eso la III Guerra Mundial? Ya veremos, por eso si estamos en la OTAN, apoyemos la OTAN y subamos la inversión en armamento. Nos va la vida en ello.