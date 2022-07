Hay héroes de la guerra y héroes de la paz. Hay héroes de la muerte y héroes de la vida. A mí los héroes de la guerra -la guerra que sea, pasada, presente o futura- no me importan en absoluto. A mí los que me conmueven son los héroes de la vida, los sanitarios, los bomberos, los educadores, los investigadores. Esos son mis héroes. Y más, mucho más desde que he seguido un tratamiento de radioterapia que me ha devuelto la salud y la esperanza. Les aseguro a ustedes que nunca voy a renegar de esa enfermedad innombrable que los médicos y médicas con sus colaboradores, enfermeros y enfermeras, operadores y demás personal de Oncología Radioterápica del Hospital de Sant Joan d’Alacant me han curado con la más avanzada de las tecnologías actuales; esa tecnología que otros héroes oscuros utilizan para matar. En ese Hospital he conocido gente tan estupenda, abnegada, amable y profesional que ahora tengo la dicha y la certeza de que he conocido a la mejor parte de la Humanidad, a los más maravillosos héroes y heroínas de la paz y de la vida. A los héroes de la violencia se les conceden medallas por matar presuntos enemigos; mis héroes y heroínas solo reciben el agradecimiento de aquellas personas a las que salvan la vida. Gracias, gracias, gracias…