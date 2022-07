Muchos alumnos de los institutos de Alicante viajamos a Mallorca contratando el viaje con la Agencia Unicampus con la que tuvimos muchos problemas con respecto a la organización del viaje contratado.

Hicimos Valencia-Mallorca de una manera inaceptable. Antes de subir al barco nos tuvieron en una calle de Valencia sin ningún tipo de organización, los alumnos se mataban por subir a la lanzadera que nos llevaba al puerto. Al llegar allí todos estuvimos esperando para subir al barco tirados en el suelo, como no nos informaron de que la cena no nos entraba esa noche, no teníamos nada de comer. Por fin subimos al barco y nos dejaron casi media hora en un sitio sin aire acondicionado donde hacia muchísimo calor, fue claustrofóbico. Después tuvimos que subir por unas escaleras cargados con las maletas y ya nos acomodamos como pudimos para realizar el viaje. Llegamos a Mallorca a las 9 de la mañana, pero para nuestra sorpresa no nos dejaron bajar del barco hasta las 11.30 horas, seguíamos sin comida. Por fin llegaron unos autobuses que supuestamente eran los que tenían que trasladarnos al hotel, la organización seguía fallando porque alumnos de mi instituto nos quedamos en el puerto, allí nadie sabía qué autobús debíamos coger. Al final unos monitores nos llevaron al hotel, pero al llegar nos informan de que allí no teníamos reserva y nos mandaron a otro hotel donde el check-in de las habitaciones fue otra pesadilla, muchos alumnos no tuvieron su habitación hasta las 19 horas, seguíamos sin desayunar, sin comer y sin apenas descansar.

Informaron de las actividades a realizar a través de un grupo en el que ni se habían molestado en incluir a todos los alumnos, por los que algunos íbamos perdidos. Un día fuimos a visitar una cala en taxi y allí, tres staff nos vuelven a dejar tirados, sin cerciorarse de que todos los alumnos habían cogido un taxi, ellos se montaron en un coche y se fueron. Como una de nuestras amigas todavía seguía en la cala no podíamos marcharnos y tuvimos que ir a por ella y regresar al hotel en un bus de línea buscándonos la vida.

Tocaba volver a casa y el panorama no pintaba mucho mejor que la ida, el barco se atrasó muchas horas, decepcionadas con la organización no podíamos permitir hacer un viaje de vuelta igual y decidimos pagar un billete de avión con sus consiguientes traslados para volver a casa lo antes posible y no volver a pasar por lo mismo.

El viaje estuvo súper guay, pero a mí entender parecía que íbamos solas sin supervisión, con una malísima organización llevada por chicos de 19 años, un año más que nosotras que tenían que responsabilizarse de un montón de alumnos de casi su misma edad.