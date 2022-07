En la infancia, los niños son como esponjas y absorben todo lo que ven, lo que escuchan y sienten. Su realidad, natural y sana es la que se vive en su hogar, pues no conoce otra. Es por esto, que ésta etapa es la más importante para inculcar valores en ellos, pues se marcarán por el resto de su vida. Muchos les mandamos a callar, “que pesados son”, sin saber que les estamos castrando… quizá más adelante no sabrá expresarse de forma adecuada y posiblemente llegue a desarrollar baja autoestima.

No debemos enseñarles a no insultar a una persona de color, más bien deberíamos educarles a no insultar a nadie. Todos somos iguales. ¿Por qué les enseñamos a respetar a una persona con obesidad? Más bien, eduquemos sin etiquetas. Instruyamos a no maltratar a nadie, sin distinguir de género, gustos, color, afinidad, capacidad. Para los más pequeños no hay diferencia entre unos y otros, van repitiendo lo que ven a su alrededor.

En la sociedad actual, debido a la crisis económica, ambos padres deben trabajar y los abuelos terminan educando a sus nietos. Las carencias afectivas van surgiendo en los más pequeños, por la ausencia de sus padres en ciertos momentos y crecen como adultos con baja autoestima, viendo patrones de conducta que repetirán más adelante. Los abuelos están para consentir y malcriar a los nietos, no para educarlos.

No se puede culpabilizar a los padres, pues deben trabajar para llevar el sustento al hogar; pero creo que como ciudadanos, podemos solicitar que se modifiquen parámetros laborales, para poder dedicar más tiempo a nuestros hijos. La educación de los abuelos no es mala, pero es insuficiente. Ellos ya han criado y les toca descansar. Los niños de ahora deben criarse con una mentalidad actual, abierta a nuevas realidades. Debemos ser conscientes y enseñarles a respetar sin distinción.