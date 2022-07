He leído en INFORMACIÓN con fecha 07/07/2022 el incendio provocado en varias ocasiones en un edificio situado en la calle Ulpiano número 84 de Torrevieja. Está lleno de okupas muy conocidos por la policía y guardia civil. Mi pregunta es: ¿por qué no se ponen en la calle a esas personas, se limpia de toda la porquería y se tapia para que no vuelva a ocurrir nada? Llevan años viviendo y ocupando y siempre son los mismos. De todas las nacionalidades. Los vecinos colindantes están agotados de tanto suplicar que hagan algo o que obliguen al constructor del edificio a que lo haga o derrumbe el edificio.