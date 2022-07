Las personas nos desplazamos hacia la costa, fundamentalmente en la época estival, para disfrutar del mar y su entorno. La primera línea de mar es siempre un reclamo con un valor añadido en la búsqueda de hotel u apartamento.

¿Por qué se aprecia tanto la primera línea? La proximidad del mar a lo largo de todo el día, y también de la noche, es de un valor incalculable para los que no podemos disfrutarla durante el año. Disfrutar del amanecer y del atardecer con las bellas salidas sol sobre la bahía son un placer sin igual. Otro tanto ocurre con la salida de la luna llena … En mi caso lo hago desde hace muchos años desde el primer Montañarde Jávea. Allí puede disfrutarse del transcurrir de estos fenómenos entre los dos Cabos, el de San Antonio y el de San Martín. Ambos enmarcan un mar Mediterráneos que, con el paso de las horas, cambia de color (azules, plata, verdoso…).

El entorno es de una gran belleza natural.

La belleza natural, no obstante, no oculta la inmundicia humana. Y el descuido municipal o el del Departamento de Costas. Desconozco si por dejadez o por una planificación arbitraria que podría obedecer a un ecologismo mal entendido, arbustos, matorrales y cañas crecen de forma indiscriminada en los últimos tiempos. Todo ello, con efectos nefastos, incluso para la salubridad. La zona se ha convertido en un nido de ratas cuando no en un concurrido urinario público.

Las cañas anulan la visión del mar y sirven de reclamo a maleducados sin escrúpulos a la hora de hacer sus necesidades.

Desde las puertas de acceso de las urbanizaciones hace tiempo que perdimos la visión del mar por otras mucho menos edificantes.

¿Alguien puede ocuparse de que el mar de Jávea mantenga su encanto natural?