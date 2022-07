Lejos queda ya aquel slogan popularÍsimo de los años sesenta del pasado siglo que decía “Spain is different”, lo que venía a significar algo así como que éramos un País moderno y lleno de atractivos.

Éramos, entonces, una sociedad alegre, optimista, con un nivel de paro y de inflación razonable, un clima, una gastronomía, una cultura y una historia envidiable, un patrimonio artístico del primer nivel y un sociedad abierta y hospitalaria. En definitiva, un País europeo moderno y progresista, con tantos atractivos como para ser el mayor receptor de turistas del mundo.

Pero era otros tiempos, más felices, y España hoy ya no es diferente porque se ha convertido en un lugar en el que una gran mayoría de la sociedad está desorientada, preocupada, y atemorizada por la situación del presente y las expectativas de futuro, e intensamente decepcionada por la sensación de que la clase política es absolutamente ineficaz y solo actúa en base a intereses partidistas, cuya única finalidad es tener el poder para gobernar a su antojo.

Si tuviéramos que sugerir algún nuevo y sugerente slogan, actualmente no tendría mucho sentido hablar de nuestra diferencia, porque ya nos hemos igualado en lo esencial a los países de nuestro entorno.

Yo propondría reemplazar “Spain is different” por “Spain is surprising”, porque puede que no seamos ya un País diferente, pero sí creo que somos y que hemos sido siempre un País sorprendente, y deberíamos explotar una característica que está más vinculada al mundo de las emociones y nos define mejor.