Leo en las noticias periodísticas que el mercado de vehículos, o está estancado o descienden sus ventas. Pero nada se dice que no hay vehículos que comprar, ya dicen siempre los concesionarios que faltan chips y no pueden fabricar. Te enteras que esos pequeños artefactos provienen de países asiáticos y no de países europeos como Alemania o Francia, que son de mejor calidad. Al parecer se va a poder fabricar en España los chips en cuestión. En resumen hoy día vayas al concesionario de la marca que sea de vehículos, y te enseñan los modelos, pero solo los tienen de muestra y no te pueden vender ninguno, a no ser que lo encargues y te tarden de cuatro a cinco meses, en el mejor de los casos y previa fianza importante adelantada...