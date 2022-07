Me llamo Teresa tengo 69 años esclerosis múltiple con un grado alto de movilidad reducida por lo que me muevo con andador y/o silla de ruedas. Procuro llevar una vida medianamente normal en cuanto a ser lo más autónoma posible y sobre todo intento no ser una carga para mi familia, comunidad, gobierno, etcétera. Pero todo tiene un límite y espero y deseo que no le pase a nadie lo que me está pasando a mí: no puedo bañarme en la piscina de mi casa.

Resido en una urbanización de las que llaman “de lujo” con casi 20.000 metros cuadrados un edificio de doscientos cuarenta apartamentos y jardines. En plena pandemia “alguienes” de la casa naturalmente, decidieron que era el momento adecuado para restaurar la piscina comunitaria a pesar de que sabíamos que perdía agua desde que la construyeron allá por los años 70. En tiempo récord se adjudicó (necesitaría una hoja entera para poder explicarme) se construyó y se abrió en el mes de julio 2021. En julio 2021 estrenamos la piscina nueva la que yo bajé todos los días a duras penas ayudándome primero de la silla eléctrica (primer tramo) y de los palos que hay para subir a la montaña (segundo tramo y siniestro total) también me caí en alguna que otra ocasión. En resumen, pagamos por la obra más de 200.000 euros de los que a mí me correspondieron 1.101,37 euros. También quiero añadir que pago de comunidad 498,51 euros al trimestre. Curiosamente, no sé si porque “el lujo” está reñido con el cumplimiento de las leyes el caso es que este año, no puedo bajar a la piscina de mi casa, en la remodelación no constaba la obligatoriedad de vallarla, ni aplicación mínima de accesibilidad a la que obliga la ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración, Renovación y Realización, así como la ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia… Nada de nada. Este año no puedo salvar los varios metros existentes desde la salida del edificio principal hacia el jardín y por tanto llegar a la piscina. Esta carta la escribo para compartirla con quienes celebramos el Día de la Esclerosis Múltiple. Mientras haya personas cuya apariencia es lo más importante, sin grandeza de espíritu, de futuro y de responsabilidad, seguiremos siendo invisibles.