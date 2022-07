En plena temporada los aseos situados frente a Torres Blancas, junto al puesto de la Cruz Roja, hay dos aseos de servicio público, uno para mujeres y otro para hombres.

Pero extrañamente desde principios de junio uno de los dos aseos permanece siempre cerrado obligando a compartir el de mujeres por todos. Quiero pensar que el que permanece cerrado durante mes y medio no estará reservado para uso exclusivo de alguien. Y desde hace ya una semana es mucho peor pues han cerrado también el único que se podía utilizar. Se nos dice que “están averiados”.

Estamos en plena temporada y no se comprende este abandono por lo que no caben excusas ni demoras en que estén abiertos los dos. Para las familias la playa se disfruta y valora no sólo por el sol, arena y mar, sino también por los servicios con que cuenta. Es tan fácil cuidar estas cosas evitando molestias que no se comprende la dejadez en solucionarlas.