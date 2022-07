Con los años que llevo a cuestas y todo lo vivido y soportado ya son pocas cosas las que consiguen enfadarme, lo que escriban o lo que proyecten en pantalla me importa poco, el que quiera que compre el libro o vaya al cine siempre que yo no tenga que pagar por sus patochadas.

Desde hace unos días ya estoy viendo en INFORMACION los clásicos que cuando el PSOE va a sacar una nueva Ley nos dicen lo buena y perfecta que es. Pues no, la nueva Ley de Memoria Democrática es mala y está hecha con los pies, no se gana nada y divide a los españoles, y además que pensaran en el resto del mundo cuando en su día se consideró la transición española como algo a seguir y aplaudir. Como es posible que pretendan ahora decirnos que los Gobiernos de Suarez y González no hicieron lo necesario para corregir las injusticias del régimen de Franco. Repetimos el error de Zapatero, no sabemos arreglar la economía y entonces sacamos leyes de Memoria.

¿Cómo es posible que después de 80 años todavía haya personas esperando los restos de sus muertos?, no me lo creo, lo que si me creo es que todas estas leyes llevan consigo el contratar un montón de gente que se dedica a ir buscando descendientes y convencerles de que tienen un muerto en la cuneta. Esta nueva ley traerá a miles de funcionarios como arqueólogos, buscadores, profesores de historia, excavadores, pintores, blanqueadores, asesores de ayuntamientos para explicar y dictar normas, en fin, millones de euros, y por desgracia será de mis impuestos. Iba a terminar, pero faltaba decir que ya verán el carnet de la gente que contraten para llevar adelante la Memoria.