Dicen que hoy es el Día de los Abuelos (se entiende abuelos y abuelas). Pues nada, ¡a celebrarlo! A celebrarlo con los que están y con los que se fueron, pero siguen estando. Con los que conocimos bien, y con los que nos contaron de sus virtudes. ¡Todos y todas, ejemplares únicos e irrepetibles!

A pesar de que siempre aprueban con nota en “amor”, no enseñan el título, pero se les reconoce a la primera: Son esos que siempre sonríen con el cuerpo y con el alma cuando ven a sus nietos; esos que, con cuarenta grados a la sombra, te sacan la chaquetica “no te vayas a enfriar”; esos que te preparan los domingos un banquetazo como si no hubieras comido en seis meses, y te llenan "taperguares" para otros seis con lo que ha sobrado; esos que fingen no tener apetito cuando ven que algo de la mesa te gusta mucho; esos que, cuando tú te levantas, tienen la casa limpia, la comida hecha y ya vienen de la compra; esos que te curan con un beso los rasguños del cuerpo y con una caricia los del alma; esos que le restan importancia a lo malo y exageran lo bueno, sobre todo, si es algo que te concierne. Esos que te ocultan cuándo han ido al médico "para no preocuparte"; esos a los que la raquítica pensión les llega para sus pagos, las propinas de nietos, y hasta para dar lo que pueden cuando alguien pide en la calle "pobrecicos". Esos que lo lavan todo, lo planchan todo, lo limpian todo y te dicen que les lleves la ropa sucia "para quitarte faena"; esos que llegan casi a la cuarta edad, pero se quejan menos que tú y que yo; esos que huelen a tomillo y a jabón de casa, que se llevan bien con todo el mundo, que visitan a familiares y amigos cuando están enfermos, que disculpan y perdonan siempre, que gozan con lo pequeño... ¡Y tantas virtudes más...! ¡Dios mío, qué lujo es tener abuelos!

Por eso los queremos felicitar desde estas líneas. A los de aquí, y a los de arriba. ¡Gracias infinitas! ¡Por siempre en nuestro corazón!