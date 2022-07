El veredicto que en su día dictó la Audiencia Provincial de Andalucía y que ha sido ratificado por el Tribunal Supremo de España, acerca del trato que se dio a los ERES en su día por parte de los dirigentes del Gobierno Andaluz, debiera ser motivo para, de una vez, comenzar a aceptar que una sociedad seria tiene que respetar las decisiones definitivas que la justicia emita o, en caso contrario, hacer una apelación en toda regla, con los argumentos pertinentes, dejando ya las dudosas disculpas hacia quien o quienes se han visto afectados o el valerse del socorrido “y tú más” que siempre esgrime el penalizado.

En el caso que nos ocupa, algunos compañeros de partido de los sancionados no han tardado en intervenir con su sarta de comentarios, sobre todo a favor de los dos presidentes que gestionaron lo que hoy se sanciona, aduciendo que ninguno de los dos (a los demás sancionados se les menciona de pasada) hicieron uso particular de esa partida de millones malversados y como no son culpables de nada, la honorabilidad de ambos está probada.

Si acaso esta situación parece cierta, la cantidad de subvenciones, donaciones a dedo a empresas, particulares, familiares de integrantes en el gobierno o el uso y dispendio en casos de dudoso comportamiento por parte de algunos de estos, han servido para mantener aquella sociedad más favorable y, de esa forma, tener casi segura la continuidad del partido en la institución, manteniendo sueldos seguros y prebendas derivadas del cargo.

Por tanto, indirectamente sí se han beneficiado del mayor fraude ocurrido en España por políticos, que supuso la malversación de fondos destinados a otros menesteres más loables que los ocurridos durante la Presidencia de estos dos señores y de aquellos implicados que formaron parte de ella.

Esperemos que esta sentencia sirva para que, de una vez por todas, acaben los enfrentamientos y acusaciones entre partidos que en nada favorece a la sociedad y también de toque de atención a aquellos políticos que, en vez de preocuparse por mejorarla, piensan hacer de la corrupción, de trampas, enchufes y sus derivadas, su “modus vivendis”.