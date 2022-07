Dado los tiempos que corren, incluso con nuevos episodios de las Nuevas Historias para no dormir, aunque no son las de los Narciso Ibáñez, en los medios de comunicación se han acostumbrado a tener al personal soliviantado. Cuando no es el SARScov2, es la viruela de mono, Ucrania, los precios, el calor o los incendios, que todos los años tenemos, pero parece que sufrimos de amnesia y no recordamos tiempos pasados.

Ahora hay otro tema medioambiental, los residuos sólidos urbanos, Hace un año colaboré en una comisión de los míos sobre propuestas para el nuevo pliego municipal. Para ello hice una serie de recomendaciones y también me puse en contacto con la embajada sueca en Madrid con su agregada: Violeta Ogneova. Me dio un contacto de referencia en el ministerio sueco de Medio Ambiente, pero por ahora se hacen los suecos. Cuando pase el verano iré a Torrevieja donde está el consulado, esperando me informen, valga este pequeño fragmento de una web en este caso Suiza sobre el tema, copio y pego: “El reciclaje en Suecia es algo importante, reciclan el 99% de la basura y por lo mismo se ha dicho que en el país ya está sucediendo una “revolución de reciclaje”. Actualmente menos del 1% de la basura doméstica de Suecia termina en vertederos gracias a su sistema llamado “de desecho a energía” que transforma la basura en energía para el país (centros WTE). Pero lo que realmente llama la atención es que este programa ha resultado tan efectivo para reducir los desechos del país que ahora deben importar basura del Reino Unido, Italia, Noruega e Irlanda para alimentar los 32 centros WTE que existen”. “Hoy en día la basura es un producto distinto a como era antes. No solo es basura, es un negocio “, explica en un comunicado Anna-Carin Gripwell, directora de comunicaciones de la Administración Sueca de Residuos. Cada año, el sueco promedio produce 461 kg de basura, una figura un poco menor al promedio europeo de media tonelada. Pero la gran diferencia en el reciclaje en Suecia con el resto, es el programa algo controversial de incinerar más de dos millones de toneladas de basura al año. También es un proceso que convierte la mitad de la basura del país en energía” Espero que sirva de información, pues en este país copiamos con facilidad lo malo y nos cuesta lo bueno. Espero lo entienda es un gran negocio así puede que se enteren.